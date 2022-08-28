Звезда «Не родись красивой» бесстыдно оголилась: россияне оторопели

Юлия Такшина, засветившаяся в сериале «Не родись красивой», продолжает пользоваться любовью поклонников. Артистка активно ведет социальные сети, оставляя вполне безобидные публикации о своей жизни. Однако недавно звезда сделала исключение и выложила фото, на котором бесстыдно оголилась.

На снимке знаменитость запечатлена в одном белье, благодаря чему продемонстрировала всем своим аппетитные формы. В подписи Такшина не стала говорить, где отдыхала, но внимательные подписчики пришли к выводу о том, что кадр был сделан в Сочи.

Фолловеры в большинстве своем остались в восторге от фотографии и внешности актрисы. В комментариях они засыпали ее комплиментами, заметив, что звезда, в отличие от многих коллег, не утратила своей естественности. «Какая же вы естественно красивая», «Безмолвно замер в восхищении. Невероятная и прекрасная», «Стройная», «Какая красота и женственность», — подчеркнули интернет-пользователи.