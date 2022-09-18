Звезда «Назад в будущее» обманул время: вы ахнете, увидев его сейчас

Поклонники не могут поверить, что знаменитости уже 61 год.

Майкл Джей Фокс стал мировой звездой благодаря серии фильмов «Назад в будущее». После этого артист принял участие в десятках проектов, лишь увеличивая свою популярность, но в 2000 году неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, Фоксу диагностировали болезнь Паркинсона. Из-за страшного недуга он отказался от главных ролей и теперь лишь изредка появляется в популярных сериалах. Все свободное время артист тратит на заботу о здоровье. Кроме того, он помогает другим людям с болезнью Паркинсона и руководит благотворительным фондом.

При этом прошедшие годы практически не сказались на внешности актера. Как отмечают поклонники, по Майклу нельзя сказать, что с выхода первой части приключений Марти МакФлая прошло уже 37 лет. В социальных сетях артиста, где он рассказывает о своей жизни, можно увидеть множество комплиментов от удивленных фанатов.