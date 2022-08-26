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Звезда «Кухни» с синяками на лице вышла на связь и напугала народ

26 августа 2022 12:45
Звезда «Кухни» с синяками на лице вышла на связь и напугала народ

Поклонники признались, что переживают за состояние знаменитости.

Елена Подкаминская шокировала поклонников, показав собственную фотографию с синяком под глазом. Как оказалось, знаменитость в последнее время активно снимается во втором сезоне сериала «Жена олигарха», а фингал является лишь частью грима, поэтому опасность артистке не угрожает. Однако некоторые фанаты всерьез начали волноваться, ведь макияж получился таким естественным.

Звезда «Кухни» с синяками на лице вышла на связь и напугала народ

«Аж сначала испугалась за вас», «Подумала, что настоящий», «Вы красивая даже с синяком», «Решила сначала, что вас избили», — делятся мнением подписчики.

Также многие признались, что с нетерпением ждут продолжения захватывающей истории. Обсуждая запись, фанаты попытались узнать какие-либо детали будущего сезона или хотя бы его дату выхода. Но Подкаминская проигнорировала эти вопросы, оставив поклонников в неведении.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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