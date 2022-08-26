Звезда «Кухни» с синяками на лице вышла на связь и напугала народ

Елена Подкаминская шокировала поклонников, показав собственную фотографию с синяком под глазом. Как оказалось, знаменитость в последнее время активно снимается во втором сезоне сериала «Жена олигарха», а фингал является лишь частью грима, поэтому опасность артистке не угрожает. Однако некоторые фанаты всерьез начали волноваться, ведь макияж получился таким естественным.

«Аж сначала испугалась за вас», «Подумала, что настоящий», «Вы красивая даже с синяком», «Решила сначала, что вас избили», — делятся мнением подписчики.

Также многие признались, что с нетерпением ждут продолжения захватывающей истории. Обсуждая запись, фанаты попытались узнать какие-либо детали будущего сезона или хотя бы его дату выхода. Но Подкаминская проигнорировала эти вопросы, оставив поклонников в неведении.