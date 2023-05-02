Звезда группы «Мираж» избавилась от 30 кг: вам станет не по себе (фото)

Тот самый случай, когда «сильно хорошо – это плохо».

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина поразила поклонников резкими переменами в своей внешности — она резко сбросила 30 кг и даже не стала скрывать, каким образом ей удалось это сделать.

Суханкина призналась, что в свои 57 лет она решилась провести операцию по уменьшению желудка, после чего стала стремительно терять вес. Певица рассказывает в своих соцсетях о том, что благодаря столь радикальным мерам ей теперь не приходится придерживаться никаких диет, просто ее порции стали меньше, но ест она все, что хочет.

Однако поклонники не поддержали звезду. Напротив, они отмечают, что перемены не пошли ей на пользу.

«Какой злой взгляд стал и злое лицо», «Тот редкий случай, когда лучше не худеть», «И лучше и не лучше. Даже не знаю что сказать», — пишут фанаты в комментариях.

После хирургического вмешательства прошло уже 2 года, но результат держится до сих пор. Сейчас певица редко появляется на сцене, ведь все больше времени она уделяет семье и подрастающему внуку.