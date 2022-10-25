Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось

В семье 54-летней Эшли Джадд, известной зрителям по ролям в фильмах «Фрида» и «Целуя девушек», произошла бурная ссора. Поводом для нее стало завещание, которое оставила после себя мать актрисы Наоми. Этой весной 76-летняя певица свела счеты с жизнью. Предварительно она указала, что наследство должно достаться ее супругу Ларри Стрикленду, а когда из жизни уйдет и он, то состояние разделят между собой пополам ее дочки.

Но старшую сестру Эшли, 58-летнюю Вайнону, такой расклад не устроил. Она считает, что была намного ближе к матери и заслуживает куда большей части наследства. В пользу ее версии говорит тот факт, что Вайнона много лет выступала вместе с Наоми в дуэте под названием The Judds. В Америке их композиции в стиле кантри считались хитами. Они давали концерты и успешно гастролировали вдвоем. По слухам, сестры так бурно выясняли отношения из-за наследства, что дело даже дошло до драки.

Пока страсти улеглись, но миллионы поделить не удалось. Ожидается, что споры возникнут с новой силой после смерти вдовца Наоми, 76-летнего Стрикленда.