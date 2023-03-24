Звезда Голливуда расстался в прямом эфире: только взгляните на брошенную красавицу

Романы звезд всегда широко обсуждаются публикой, особенно когда дело доходит до расставания. К тому же далеко не всегда селебрити могут красиво поставить точку в своих отношениях. Не сумел сделать этого и Мэтт Деймон.

На съемках фильма «Умница Уилл Хантинг» актер потерял голову от коллеги по цеху — актрисы Минни Драйвер. Их отношения начинались стремительно, но до свадьбы дело так и не дошло. Вскоре пара распалась, о чем артистка узнала из популярного шоу. Мэтт решил дать интервью Опре Уинфри, и когда разговор зашел о личном, то заявил, что холост.

Эти слова ранили Драйвер до глубины души. Впоследствии знаменитость призналась, что не была готова к такому повороту событий. В одном из интервью она заявила, что считает поступок бывшего возлюбленного крайне неуместным. «Я сожалею о том, что Мэтт согласился на съемки у Опры», — подытожила актриса.