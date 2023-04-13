Звезда Голливуда отказалась от мужчин: все дело в неудачной пластике (фото)

В свои 85 лет Джейн Фонда невероятно хороша. Точеной фигуре актрисы позавидует любая девушка. Звезда не скрывает, что ради такого эффекта ложилась под нож хирурга.

По словам знаменитости, операции позволили ей остаться в профессии еще на 10 лет. В то же время не обошлось без жертв: ради продолжения карьеры артистка поплатилась важной частью своей жизни.

Фонда призналась, что сознательно отказалась от связи с мужчинами. Сегодня она одинока. Причина этого кроется вовсе не в разочаровании в любви: за плечами актрисы три неудачных брака. Всему виной стала неудачная пластика.

Поклонники и подумать не могли о том, что после хирургических вмешательств на теле артистки остались многочисленные шрамы. Они и мешают знаменитости вести активную интимную жизнь.