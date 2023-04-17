Звезда Голливуда оконфузилась на публике: всему виной платье с эффектным разрезом

Риз Уизерспун не перестает восхищать фанатов эффектной внешностью. В отличие от многих коллег, актриса не пытается отчаянно гнаться за молодостью. Однако это вовсе не означает, что она довольна собой.

О том, что голливудская дива не уверена в себе, заговорили после ее нового выхода в свет. Звезда появилась на светском мероприятии в маленьком черном платье с эффектным разрезом на ноге. Такой выбор удивил многих поклонников актрисы, знающих о ее нелюбви к слишком откровенным нарядам.

Однако Уизерспун вдруг изменила своим предпочтениям, из-за чего оконфузилась на публике.

Во время фотосессии знаменитость никак не могла расслабиться и постоянно прикрывала обнаженные бедра руками. Интернет-пользователи не поняли смущения актрисы. По мнению многих, «блондинка в законе» выглядела довольно элегантно и напрасно испытывала стеснение перед камерами.