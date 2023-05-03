Звезда Голливуда обвинила Брэда Питта в преследовании: об этом Джоли точно не знала

Личная жизнь Брэда Питта весьма насыщенна, а его возлюбленными становятся исключительно голливудские красавицы. Но не все знаменитые девушки соглашались быть избранницами этого привлекательного ловеласа.

Однажды актеру отказала Кортни Лав, которая не захотела сниматься с ним в биографическом фильме о жизни ее супруга Курта Кобейна. В этой картине Брэд должен был сыграть знаменитого рок-музыканта. И позже оказалось, что своим решением эпатажная блондинка задела самолюбие американского артиста.

Он не забыл об этом случае и решил преследовать певицу, чтобы поквитаться с ней. В итоге у актера все-таки появился такой шанс. Когда Кортни Лав уже утвердили на роль Марлы Сингер в культовой драме «Бойцовский клуб», голливудский ловелас попросил режиссера не брать ее в фильм. К Питту прислушались, и жена Кобейна так и не попала в картину. О такой мстительности вряд ли догадывалась даже Анджелина Джоли. В противном случае она вряд ли бы согласилась стать его супругой.