Звезда Голливуда избавилась от 60 кг: на ее старые фото больно смотреть

Ребел Уилсон стала известной в начале нулевых, когда блистала на больших экранах в роли очаровательных толстушек. Актриса привлекала режиссеров не только талантом, но и пышными формами, ставшими ее визитной карточкой, от которой со временем не осталось и следа.

Звезда экрана никогда не стеснялась лишнего веса, напротив, она охотно подчеркивала свою далеко не идеальную фигуру при помощи облегающих нарядов. Тем не менее Уилсон, вес которой при росте в 163 см составлял 132 килограмма, решила худеть. На это у Ребел была веская причина.

Актриса почувствовала, что состояние ее здоровья оставляет желать лучшего. Чтобы наладить свое самочувствие, знаменитость избавилась от 60 кило. Фанаты пребывают в восторге от преображения артистки и признаются, что им больно смотреть на те фотографии, где голливудская дива запечатлена еще пышкой.