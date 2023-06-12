Звезда Голливуда дважды выходила замуж за одного человека: с Бандерасом ничего общего

Брак Мелани Гриффит и Антонио Бандераса был похож на бразильскую драму с запутанным сюжетом. Каждый новый скандал был громче предыдущего, но супругам все же удалось прожить вместе более 18 лет. Однако для голливудской красавицы эти отношения не были самыми яркими.

Еще в юности актриса познакомилась с Доном Джонсоном, который не имел ничего общего с испанским ловеласом. Привлекательный молодой человек с выразительной внешностью быстро очаровал девушку, и вскоре они сыграли свадьбу. Впрочем, спустя полгода брак распался.

И все же чувства между бывшими супругами не утихли. Через несколько лет они встретились вновь и поняли, что не могут жить друг без друга. Возлюбленные постоянно ссорились, но каждый раз старались мириться. Они часто возглавляли рейтинги самых красивых пар Голливуда, но это не спасло их от разрыва. В 1996 году Гриффит и Джонсон окончательно расстались.