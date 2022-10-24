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Звезда «Фабрики звезд» раскрыла секрет «вечной молодости»: ахнете, ей уже 45 лет

24 октября 2022 11:45
Звезда «Фабрики звезд» раскрыла секрет «вечной молодости»: ахнете, ей уже 45 лет

Ирина Тонева рассказала, как ухаживает за собой.

20 лет назад итогом первого сезона «Фабрики звезд» стали две поп-группы: «Корни» и «Фабрика». Коллектив из четырех певиц за это время претерпел немало изменений. Исполнительницы уходили, делая выбор в пользу семьи или надеясь на сольные выступления. Однако Ирина Тонева до сих пор является участницей группы, поражая не только своим постоянством, но и «вечной молодостью». Новые солистки коллектива бывают вдвое моложе 45-летней коллеги, вот только разница на сцене вовсе не заметна.

Звезда «Фабрики звезд» раскрыла секрет «вечной молодости»: ахнете, ей уже 45 лет

Как призналась Тонева в шоу «Звезды сошлись», она прилагает немало усилий, чтобы выглядеть моложе своих лет. С 2011 года певица стала вегетарианкой, полностью отказавшись от мясных продуктов. Кроме того, исполнительница поделилась рецептом смузи, которое постоянно готовит. Его главным компонентом является трава под названием сныть — она обильно растет и на полях, и в лесах и считается сорняком. Для вкуса Ирина добавляет в напиток огурец или банан. По ее словам, такой коктейль помогает и здоровью, и внешнему виду.

Фото: Global Look Press, кадр из программы «Звезды сошлись»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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