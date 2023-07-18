Звезда «Девчат» закрутила роман на съемочной площадке: муж такому красавцу не помеха

Актриса Люсьена Овчинникова очень переживала перед началом съемок фильма «Мама вышла замуж». А все потому, что ее партнером на съемочной площадке должен был стать сам Олег Ефремов. Хотя он и был всего на несколько лет старше Овчинниковой, актриса робела перед ним. Именно эта робость в очередной раз позволила режиссеру картины Виталию Мельникову убедиться, что он сделал правильный выбор.

Лишь много лет спустя Тамара Тур, близко дружившая с Овчинниковой, рассказала, что между Люсьеной и Ефремовым на съемочной площадке закрутился бурный роман. Актриса была замужем, и ее муж даже приехал на съемки, чтобы «разобраться» с конкурентом. Но супруг Люсьены не смог побить Ефремова — был побит сам и с позором вернулся домой.

После окончания съемок завершился и служебный роман актеров. Овчинникова вернулась к мужу в Москву и прожила с ним в браке до самой его смерти.