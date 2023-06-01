Звезда «Бедной Насти» стала похожа на старуху из-за ранней пластики: надо же так себя не любить

В 31 год Елена Корикова играла 20-летнюю княжну в сериале «Бедная Настя». Этот факт красноречивее любых слов говорит о том, какой красоткой была прежде актриса. Но звездная блондинка сама подписала себе приговор, решив лечь под нож пластического хирурга.

После сорока лет артистка пришла к выводу о том, что пришла пора омолодиться. Ранние операции привели к неожиданному результату. Корикова хотела скинуть десяток лет, но вместо этого, напротив, превратилась в старуху.

Некогда привлекательные черты лица знаменитости начали выглядеть слишком неестественно. К тому же у звезды экрана появилось еще больше морщин, чем прежде. Многие удивляются тому, что Корикова по собственной воле лишила себя привлекательности. Хейтеры твердят: так могла поступить только женщина, которая совсем не любила себя настоящую.