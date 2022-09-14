Звезда «Бедной Насти» четыре раза попала в Книгу рекордов Гиннесса: и это не предел

Марина Казанкова известна публике как талантливая актриса. Она исполнила главную роль в сериале «Бедная Настя» и, например, блистала в проекте «Тайный город», где ее коллегой стал Павел Прилучный. Однако похвастаться успехами знаменитость может не только на актерском поприще, но и в мире спорта.

С самого детства артистка увлекается плаванием. Ее отец, чемпион России по фридайвингу Павел Казанков, с ранних лет показывал дочери преимущества этого вида спорта, и со временем она искренне прониклась им. Долгие годы артистка тренирует свои навыки, а несколько лет назад начала ставить мировые рекорды.

Например, она проплыла самую большую дистанцию в ластах в открытой воде на задержке дыхания: ей удалось преодолеть 154 метра, что оказалось на страницах Книги рекордов Гиннесса. После этого она прошла самую длинную подводную прогулку, а спустя некоторое время 3 минуты 37 секунд танцевала под водой, что официально было признано самым продолжительным подводным танцем.

Последним же рекордом Казанковой стало достижение, тоже связанное с водой. Она простояла на мостике 4 минуты 28 секунд, что до нее не мог сделать никто.

Артистка признается, что намерена ставить рекорды и дальше и собирается заниматься этим до 100 лет. При этом она не забрасывает и актерскую профессию: последним ее проектом стал сериал «Заповедный спецназ», который полюбился зрителям.