Зубы передались по наследству: ахнете, увидев внучку Брижит Бардо (фото)

Часто дети и внуки артистов идут по их стопам и связывают свою жизнь с творческой деятельностью. Однако афишировать родственную связь со звездами желают далеко не все. Например, не стала это делать и Анн Шаррье.

Между тем она приходится внучкой такой легенде мирового кинематографа, как Брижит Бардо. Многие зрители помнят Анн по главной роли в триллере «Плата», премьера которого состоялась в 2006 году. На счету артистки много и других популярных проектов, при этом она вряд ли пользовалась покровительством именитой бабушки.

Впрочем, как бы Шаррье ни пыталась скрыть свое родство с Брижит Бардо, ей это не удалось. И всему виной одна особенность внешности, которая передалась ей по наследству от известной актрисы. Обе могут похвастаться весьма своеобразной улыбкой. У Шаррье, как и у ее бабушки, довольно большие зубы, чего она, впрочем, совсем не стесняется.