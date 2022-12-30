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Зубы передались по наследству: ахнете, увидев внучку Брижит Бардо (фото)

30 декабря 2022 21:00
Зубы передались по наследству: ахнете, увидев внучку Брижит Бардо (фото)

Такой улыбкой может похвастаться не каждый.

Часто дети и внуки артистов идут по их стопам и связывают свою жизнь с творческой деятельностью. Однако афишировать родственную связь со звездами желают далеко не все. Например, не стала это делать и Анн Шаррье.

Между тем она приходится внучкой такой легенде мирового кинематографа, как Брижит Бардо. Многие зрители помнят Анн по главной роли в триллере «Плата», премьера которого состоялась в 2006 году. На счету артистки много и других популярных проектов, при этом она вряд ли пользовалась покровительством именитой бабушки.

Зубы передались по наследству: ахнете, увидев внучку Брижит Бардо (фото)

Впрочем, как бы Шаррье ни пыталась скрыть свое родство с Брижит Бардо, ей это не удалось. И всему виной одна особенность внешности, которая передалась ей по наследству от известной актрисы. Обе могут похвастаться весьма своеобразной улыбкой. У Шаррье, как и у ее бабушки, довольно большие зубы, чего она, впрочем, совсем не стесняется.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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