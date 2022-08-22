Зря втягивала в живот: фанаты взъелись на Собчак за дерзкий снимок в купальнике

Фанаты не остались в восторге от поведения знаменитости.

Ксения Собчак продолжает наслаждаться своими летними каникулами. Одной из последних точек путешествия, как пишет знаменитость, стала Турция. Телеведущая рассказала в своем блоге все подробности поездки и не забыла покрасоваться своей фигурой в откровенном купальнике. Однако пользователи Сети совсем не оценили публикацию и раскритиковали знаменитость.

Как отметили фанаты, большую часть лета Собчак провела в разъездах. По мнению подписчиков, телеведущей нужно вернуться на работу и перестать хвастаться поездками в своем блоге.

«Отдыхать не надоело?», «Сколько можно, из отпуска в отпуск», «Опять отдыхаете? Оставьте свое хвастовство при себе», — пишут возмущенные пользователи Сети.

Также многие отметили, что Собчак нужно быть скромнее и не выкладывать такие откровенные кадры. По мнению подписчиков, телеведущей уже не следует хвастаться своими формами.