Зря считали весельчаком и добряком: Бурунов оказался не тем, за кого себя выдает

Сергей Бурунов производит впечатление добродушного весельчака, который и мухи не обидит. И впечатление это, как оказалось, не имеет к реальности никакого отношения.

Об этом заявила блогер Аня Покров. Звезде социальных сетей довелось пообщаться с популярным артистом, и этот опыт довел знаменитость до настоящей истерики.

Тиктокер призналась что, когда она шла на съемки в шоу, где будет Бурунов, то не ждала подвоха. Покров подчеркнула, что смотрит проекты с участием артиста и всегда положительно относилась к его творчеству. Аня думала, что в реальной жизни актер чем-то похож на своих героев. Но она сильно ошиблась.

Бурунов оказался не тем, за кого себя выдает. В общении с Покров он был довольно жестким. Смурной артист не стал скрывать, что блогеры его «вымораживают», поэтому рассчитывать на похвалу от него Ане не пришлось.