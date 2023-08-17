Зря считали добряком: как Рязанов изводил известных актеров на съемках

Многие артисты мечтали появиться в картинах Эльдара Рязанова. Большинство из них и понятия не имели о том, с чем им придется столкнуться на съемочной площадке.

Режиссер производил впечатление спокойного и доброго человека. Его даже сравнивали с «мягким медвежонком». Тем временем за этой маской скрывался тот еще деспот.

О том, как постановщик изводил известных актеров на съемках, рассказал Михаил Полицеймако. Знаменитости удалось поработать с мастером. В ленте «Старые клячи» ему досталась небольшая роль, но впечатлений хватило сполна.

По воспоминаниям звезды, в разгар рабочего процесса Рязанов превращался в настоящего генерала. Он никому не давал спуску и, если было нужно, мог вести себя жестко, а порой даже грубо.

Однажды Людмила Гурченко не пошла вместе с остальными коллегами смотреть, как получилась сцена. Пока все толпились у экрана, актриса стояла в стороне. Тогда Эльдар Александрович громко рявкнул, чтобы ей принесли стул.