Зря считали бездетным: Маковецкий разоткровенничался об особенном сыне

Вот уже сорок лет Сергей Маковецкий счастлив в браке со своей любимой женой Еленой. За это время у пары так и не появились общие наследники. Но бездетным звезду все-таки назвать нельзя.

В общении с прессой популярный артист однажды пожаловался на скромный достаток в начале супружеской жизни. Он понимал, что жилищные условия никак не располагают к пополнению в семье. Именно по этой причине возлюбленная так и не родила знаменитости ребенка.

Между тем у Елены есть сын от предыдущего брака. Маковецкий этому только рад. Он принял Дениса как родного, о чем рассказал в одном из интервью.

«Я люблю его и обожаю», — подчеркнул любимец зрителей.

И при этом уточнил, что всегда в спорных вопросах вставал на сторону мальчика. Сергей Васильевич твердо уверен: критиковать отпрыска может только его мать, а он такого права не имеет.