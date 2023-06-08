Зря не сделала пластику: на звезду «Молчания ягнят» смотреть без слез невозможно

С развитием косметологии и с появлением новомодных процедур голливудским актрисам даже не нужно обращаться за помощью к пластическим хирургам. Однако некоторым всемирно известным красавицам все же стоит задуматься об операции.

В их число попала и Джоди Фостер. Звезда культового триллера «Молчание ягнят» считает любые вмешательства во внешность постыдным занятием и всячески избегает подобных процедур. Однако возраст все же дает о себе знать, и сегодня артистка выглядит заметно старше своих голливудских ровесниц.

Особенно сильно публику привлекают глаза актрисы. Дело в том, что из-за нависшего века взгляд Фостер и в годы юности был слишком тяжелым и пристальным. А со временем ситуация лишь усугубилась. К тому же на лице красавицы появились заметные мимические морщины, с которыми легко бы справились уколы ботокса или модные косметические процедуры. Но кинодива принципиально отказывается даже от простых инъекций.