Зря не сделала пластику: фанаты «Скарлетт» ахнули, увидев ее в 58 лет (фото)

Джоэнн Уэлли запомнилась зрителям по роли Скарлетт О’Хара в сериале «Скарлетт». Артистка завоевала сердца миллионов зрителей по всему миру, став одной из главных артисток 90-х.

После участия в шоу она продолжила покорять Голливуд. Джоэнн снялась во многих шоу, среди которых, например, «Сплетница», фильм «Первая леди» и комедия «Человек, который слишком мало знал», где ее коллегой стал Билл Мюррей. И несмотря на то, что этим летом артистка встретит 59-летие, она и сейчас активно работает: последним ее проектом стал сериал «Уиллоу».

Уэлли не ведет закрытый образ жизни и регулярно появляется на светских мероприятиях. Поклонники не пропускают ее выходы, и многих шокирует внешний вид знаменитости. Как отмечают пользователи Сети, артистка, в отличие от своих коллег, не стремится выглядеть молодо и избегает пластических хирургов.