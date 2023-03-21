Зря на ДНК-тест раскошелился: «тайная» дочь Анатолия Журавлева выросла копией отца

Вот уже 10 лет Анатолий Журавлев счастлив в браке с Полиной Приходько. Супруги воспитывают общего сына Глеба. Однако у звезды экрана есть еще один «тайный» ребенок.

В свое время актер закрутил роман с коллегой по цеху — Татьяной Шитовой. Тогда он был женат: первой супругой артиста стала Наталья Дубонос. Узнав о беременности возлюбленной, Журавлев восторга не испытал. Более того, он порвал отношения с актрисой, которая стала матерью-одиночкой. В 2008 году она родила дочь Василису.

Журавлев допускал мысль о том, что Шитова забеременела не от него. После того как малышка появилась на свет, актер раскошелился на ДНК-тест, который показала, что именно он отец Василисы. Впрочем, поклонникам это ясно и без экспертизы.

Недавно звездная наследница вместе с матерью появилась в студии программы «Судьба человека» — зрители отметили, что «тайная» дочь Журавлева выросла его копией. К слову, артист наладил отношения с 13-летней Василисой. Он дал ей свою фамилию и не отказывает в материальной помощи.