Зрителям «Бойцовского клуба» оставили подсказки: заметил только внимательный

Культовая лента Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» даже спустя 23 года будоражит зрительское воображение. Фанаты до сих пор строят разные теории вокруг героев, хоть и знают весь сюжет. Но мало кто обращает внимание, что режиссер раскрыл все карты намного раньше, чем это показалось зрителям.

Весь фильм «нашпигован» множеством подсказок, которые дают четко понять, что оба героя — это один и тот же человек. Стоит обратить внимание на эпизод после автоаварии. Когда персонажи вылезают из машины, то видно, что Тайлер выходит не с водительского места, на котором он находился, а с пассажирского. Вряд ли это можно отнести к ляпу, учитывая доскональный подход Финчера к каждой детали.

Еще один ключевой персонаж фильма Марла Зингер тоже не так проста, как кажется. Вызывает недоумение сцена на оживленной автодороге, на которой девушка преспокойно стояла и не волновалась за свою жизнь. Также Марла и Тайлер ни разу не появлялись одновременно ни в одной сцене, что, как пишет Дзен-канал World of Cinema , навевает на мысли о втором alter ego главного героя.