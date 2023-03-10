Зрители впервые услышали пение Орбакайте без обработки: вы тоже будете в шоке

Кристина Орбакайте всегда была лакомым кусочком для хейтеров. До сих пор певицу обвиняют в отсутствии таланта и в том, что она пробилась на сцену исключительно благодаря своей влиятельной матери Алле Пугачевой.

Впрочем, звезда не привыкла слушать мнения недоброжелателей. Более того, в отличие от многих коллег по цеху, артистка не боится выступать вживую. Так, в Сети горячо обсуждается видео, в кадрах которого Орбакайте поет без обработки.

В студии «Авторадио» знаменитость исполнила хит «Без тебя» — поклонники получили редкую возможность услышать ее голос без фонограммы. При этом мнения разделились. Например, один из YouTube-блогеров отметил, что звезда не попадала в ноты и попросту опозорилась. Между тем фанаты встали на защиту певицы, признавшись, что ей удалось произвести на них впечатление.