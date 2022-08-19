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Зрители в восторге: этот турецкий сериал с легкостью «задвинул» надоевший всем «Постучись в мою дверь»

19 августа 2022 16:00
Зрители в восторге: этот турецкий сериал с легкостью «задвинул» надоевший всем «Постучись в мою дверь»

Фанаты не смогли скрыть свой восторг.

Романтический сериал «Постучись в мою дверь» вышел в прокат летом 2020 года и со временем стал одним из самых популярных турецких проектов во всем мире. У шоу давно сформировалась своя армия поклонников, однако, как оказалось, другие сериалы уже наступают на пятки истории любви с Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином в главных ролях.

Так, одним из таких проектов стала мелодрама «Повсюду ты». Сюжет сериала рассказывает о противостоянии двух молодых людей, которые борются за право купить дом. Проект уже вошел во всевозможные рейтинги, а число его поклонников только увеличивается.

«Благодарю за минуты счастья вместе с героями сериала, было очень мило», «Один из моих любимых сериалов», — признаются пользователи Сети.

Зрители в восторге: этот турецкий сериал с легкостью «задвинул» надоевший всем «Постучись в мою дверь»

Фанаты уверены, что по популярности «Повсюду ты» легко обойдет своего главного конкурента. Зрители активно продвигают любимое шоу в социальных сетях, используя соответствующие хэштеги.

Фото: Кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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