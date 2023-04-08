Зрители в шоке: переломанная Удовиченко появилась на публике (фото)

Недавно Лариса Удовиченко появилась на публике после длительного перерыва. Дело в том, что некоторое время назад актриса была прикована к постели из-за перелома позвоночника.

После сложной операции и длительной реабилитации 67-летняя Удовиченко триумфально вернулась на сцену, чем обрадовала своих поклонников. На протяжении трех часов она пела и танцевала, словно ей снова 20 лет. Зрителей поразило, как профессионально Удовиченко держалась на сцене. А один из поклонников назвал актрису настоящей героиней, ведь она сотворила чудо. Трудно поверить, что еще несколько месяцев назад Лариса Ивановна не могла встать с постели.

Однако врачи серьезно обеспокоены чрезмерной прытью актрисы и считают, что она поступает слишком опрометчиво. После такой серьезной травмы требуется много времени на восстановление, но актриса этого не учитывает. Пока Удовиченко вынуждена носить специальный фиксирующий корсет, чтобы не было осложнений.

Сама актриса не раскрывает подробности произошедшего, а на все вопросы о здоровье отвечает, что у нее все замечательно. Об этом рассказали журналисты телепрограммы «Ты не поверишь!».