Зрители сгорали со стыда: как худший фильм в истории Америки стал культовым

Нередко бывает так, что откровенно плохие фильмы «выстреливают» и становятся культовыми. По ним делают компьютерные игры, снимают продолжения и превращают их в мемы. Нечто подобное случилось с картиной «Комната» от Томми Вайсо. Но почему этот фильм стал таким плохим?

Есть версия, что режиссер умышленно пренебрегал законами драматургии и нарушал все кинопринципы. Сюжет абсолютно невнятный, актеры играют из рук вон плохо, а постановка не отличается хорошим качеством. Многие зрители при просмотре даже испытывали испанский стыд. Но, как ни парадоксально, этот провал гарантировал фильму бешеную популярность.

В чем же секрет? Может, Томми Вайсо все заранее просчитал? Отнюдь. Если изучить его биографию и фильмографию, то станет понято, что он никакой не самородок. Просто дело в том, что Вайсо снимает кино по правилам, придуманным им самим. И выходит то, что выходит.

Кстати, до «Комнаты» Томми занимался продажей бракованных джинсов и не имел постоянного места работы. Но это не помешало ему войти в историю кино в качестве режиссера, снявшего худший фильм Америки, но впоследствии превратившегося в легенду.