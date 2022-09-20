Зрители призвали изгнать Гузееву из «Голоса 60+»: аргументы вас удивят

Быть ведущей шоу «Голос 60+» оказалось не так-то просто для Ларисы Гузеевой. Артистка, заменившая Дмитрия Нагиева, нарвалась на жесткую критику со стороны поклонников вокального проекта.

Среди претензий к звезде экрана перечисляются ее надменность, самолюбование и неспособность поддержать беседу с участниками состязания, с которыми знаменитость держится довольно прохладно. Однако это далеко не все, что не нравится публике. В беседе с изданием «Комсомольская правда » психолог и коуч Марина Гладышева обратила внимание на одну незначительную деталь.

Коуч отметила, что Гузеева держит микрофон не всей ладонью, а лишь кончиками пальцев, придерживая его снизу. Это, по словам специалиста, говорит о брезгливости ведущей, из-за которой она и проигрывает своему предшественнику. В итоге дошло до того, что зрители призвали изгнать Ларису Андреевну из проекта. Сама же телеведущая старается не обращать внимание на критику.