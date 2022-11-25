Зрители потеряют дар речи, узнав реальный возраст Фродо из «Властелина колец»

Хоббит Фродо стал одним из главных героев книжной серии «Властелин колец». Миллионы поклонников следили за приключениями отважного героя сначала в романах Джона Толкина, а позднее в экранизациях, где его роль исполнил Элайджа Вуд. При этом мало кто из зрителей догадывался, какой возраст предполагал для своего героя писатель.

Как оказалось, молодой Вуд совсем не подходит на роль хоббита. Дело в том, что Толкин подразумевал его как пенсионера: в его книгах персонажу было 50 лет. Он появился на свет 22 сентября 2968 года Третьей эпохи, а отправился в свою главную миссию в 3021 году. Однако создатели фильма решили, что главный герой должен быть моложе, поэтому обновили персонажа, сделав его юношей.

Старше своих киноверсий оказались и другие герои. Например, смелому Гимли ко времени начала их приключений было 139 лет, а Сэму, верному соратнику Фродо, — 38.

При этом лишь Арагорн в экранизациях озвучивает свой настоящий возраст. В одном из эпизодов становится понятно, что ему 87 лет. Всего же прославленный герой прожил 210 лет и ушел на тот свет в 120 году Четвертой эпохи.