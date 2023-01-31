Зрители поставили Назарова в неудобное положение одним вопросом о «Маленькой Вере»

Артист так и не смог дать ответ на главный вопрос о картине.

Драма Василия Пичула «Маленькая Вера» была представлена советскому зрителю в конце 80-х. Фильм стал настоящим откровением для публики, ведь впервые в истории кинематографа СССР режиссер был честен со зрителями и показал жизнь совсем с другой стороны.

В течение многих лет «Вера» будоражит отечественного зрителя. После первых показов многие признавались, что остались в недоумении от ленты. И некоторые фанаты были так шокированы, что не стеснялись подходить со своими вопросами к членам съемочной группы, но, как оказалось, далеко не на все у них были ответы.

Так, во время презентации картины в одном из провинциальных кинотеатров создатели фильма решили пообщаться с публикой. Они объясняли поклонникам, в чем смысл «Маленькой Веры», почему их герои поступали именно таким образом. Но на самый важный вопрос они так и не смогли дать ответ.

«А жить-то как?» — спросил один из зрителей у Юрия Назарова, исполнителя главной роли.

Неожиданный вопрос поставил артиста в тупик. Он не знал, как быть его поклонникам после просмотра фильма, и не смог сказать что-то внятное. Вопрос до сих пор мучает зрителей, ведь темы, поднятые в картине, все еще остаются актуальными.