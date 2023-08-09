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Зрители отказываются смотреть «Девчат» после вскрывшегося обмана

9 августа 2023 20:00
Зрители отказываются смотреть «Девчат» после вскрывшегося обмана

Его не заметили даже самые внимательные.

Фильм «Девчата» покорил зрителей в основном благодаря бойкой и непосредственной Надежде Румянцевой, которая сыграла Тосю. По сюжету девушке, которая приехала в Сибирь, всего 18 лет. Она чистая, наивная и смотрит на мир широко распахнутыми глазами.

Но на самом деле исполнительница роли была гораздо более возрастной. Ведь во время съемок Надежде Румянцевой исполнилось уже 30 лет. Она была даже старше 26-летней Светланы Дружининой, которой досталась роль Анфисы. А Нина Меньшикова, сыгравшая Маму Веру, старшую боевую подругу девчонок, была далеко не такой возрастной: ей было всего 33 года. То есть она была лишь на три года старше Надежды Румянцевой.

Получается, что создатели фильма обманули зрителя относительно возраста почти всех героинь.

Фото: Кадр из фильма "Девчата" 1961
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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