Зрители и не догадывались: пикантную деталь со съемок «Брата 2» вскрыл оператор

Одна из самых известных сцен легендарного фильма «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова — это камео популярной в те годы певицы Ирины Салтыковой, когда она лежит в ванне, из которой звонит Даниле Багрову. Но лишь совсем недавно стали известны откровенные детали того, как это снималось на самом деле.

Оператор картины Сергей Астахов признался в программе «Хватит слухов» , вышедшей на одном из федеральных телеканалов, что сцена была снята в настоящей квартире исполнительницы хита «Серые глаза», в которой специально установили ванну-аквариум, наполненную горячей водой.

По словам Астахова, Алексей Балабанов постоянно возмущался тем, что певица в кадре находится в нижнем белье, а это видно во время съемок. В конце концов Салтыкова не выдержала и сняла с себя трусы, после чего продолжила съемки уже в обнаженном виде. Этот пикантный момент в итоге видели только сидевшие перед монитором Балабанов и Сергей Астахов.