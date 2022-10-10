Зрители будут приятно удивлены: каким вырос темнокожий «внук» Гагарина

Он до сих пор тепло вспоминает фильм, сделавший его популярным.

В 2007 году на российские экраны вышла комедия «Внук космонавта», которую снял актер Андрей Панин, сыгравший и одну из двух главных ролей. А его напарником, тем самым «внуком» первого космонавта и выходцем из детского дома по имени Гена Гагарин, стал юный темнокожий актер Доне Лему, сразу покоривший всех своим обаянием.

Мальчика для съемок нашли сразу: его отец, выходец из Анголы, в то время работал на «Мосфильме», и ассистенты Панина встретили 12-летнего Доне совершенно случайно, после чего тут же привели на кастинг.

Андрей Панин стал для юного актера настоящим наставником в профессии. Лему до сих пор с теплом и любовью отзывается о нем. Неудивительно, что когда Андрей Владимирович трагически погиб, то через несколько лет после этого Доне с радостью принял участие в документальном фильме о своем учителе — «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь».

Сейчас 27-летний Доне Лему живет и работает в Москве. Он закончил институт, но кино не бросил и пытается найти себя в качестве режиссера и сценариста. А еще молодой человек всерьез увлекается футболом и пишет неплохие стихи.