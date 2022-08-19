Зрители ахнули: создатели «Великолепного века» допустили грубую ошибку с Ибрагимом и Хатидже

Историческая драма «Великолепный век» любима зрителями не только за яркую историю, но и за историческую достоверность. Однако, как оказалось, создатели не всегда были честны со зрителями и допустили несколько ошибок.

Одна из главных неточностей связана с отношениями Хатидже, сестры султана Сулеймана, и Ибрагима-паши, великого визиря Османской империи. В сериале супруги представлены как одни из самых ярких персонажей, следить за которыми не менее интересно, чем за главными героями. В реальности же Хатидже и Ибрагим-паша не были женаты.

Дело в том, что до сих пор доподлинно неизвестно, как звали супругу великого визиря. Историки сходятся лишь в том, что он действительно был женат и воспитывал сына. Хатидже же воспитала двух дочерей, но имя ее супруга тоже не сохранилось в исторических документах. В итоге создатели решили объединить их в угоду яркой истории.

Сами сценаристы при этом, как отмечает Дзен-канал «Истории об истории », предпочли не объяснять причину, по которой решились обмануть поклонников.