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Зрители ахнули: Иолай из «Удивительных странствий Геракла» изменился до неузнаваемости

7 ноября 2022 08:30
Зрители ахнули: Иолай из «Удивительных странствий Геракла» изменился до неузнаваемости

Постарел и забросил актерскую карьеру.

 

Новозеландский актер Майкл Херст прославился благодаря роли верного спутника Геракла Иолая в серии фильмов о приключениях мифического героя, а также в сериале «Удивительные странствия Геракла».

После участия в успешной франшизе Херст снялся в сериалах «Андромеда» и «Могучие Рейнджеры» и в фильме «Стервозные штучки». Но актерству звезда предпочла режиссеру.

Зрители ахнули: Иолай из «Удивительных странствий Геракла» изменился до неузнаваемости

Еще во время съемок «Геракла» Майкл Херст попробовал себя в качестве режиссера. В 1995 году Херст срежиссировал два эпизода сериала о Геракле. Его режиссерским дебютом в полнометражном кино стала картина «Юбилей», вышедшая на экраны в 2000 году. В последнее время Майкл Херст работает режиссером в сериалах «Спартак: Боги арены» и «Спартак: Кровь и песок», в последнем он исполнил эпизодическую роль римского вестника.

Сейчас актеру 64 год, он счастливо женат на новозеландской актрисе Дженнифер Уорд-Лиленд, которая родила ему двоих сыновей.

Фото: Кадр из сериала «Удивительные странствия Геракла», 1995-1999, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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