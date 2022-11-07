Зрители ахнули: Иолай из «Удивительных странствий Геракла» изменился до неузнаваемости

Новозеландский актер Майкл Херст прославился благодаря роли верного спутника Геракла Иолая в серии фильмов о приключениях мифического героя, а также в сериале «Удивительные странствия Геракла».

После участия в успешной франшизе Херст снялся в сериалах «Андромеда» и «Могучие Рейнджеры» и в фильме «Стервозные штучки». Но актерству звезда предпочла режиссеру.

Еще во время съемок «Геракла» Майкл Херст попробовал себя в качестве режиссера. В 1995 году Херст срежиссировал два эпизода сериала о Геракле. Его режиссерским дебютом в полнометражном кино стала картина «Юбилей», вышедшая на экраны в 2000 году. В последнее время Майкл Херст работает режиссером в сериалах «Спартак: Боги арены» и «Спартак: Кровь и песок», в последнем он исполнил эпизодическую роль римского вестника.

Сейчас актеру 64 год, он счастливо женат на новозеландской актрисе Дженнифер Уорд-Лиленд, которая родила ему двоих сыновей.