Зрителей водили за нос: настоящую правду о Хюррем-султан скрыли не просто так

В сериале «Великолепный век» центральное место было отведено рыжеволосой наложнице, которая за недолгое время смогла так очаровать Сулеймана, что он фактически сделал ее главой государства. Именно Хюррем считается в истории Османской империи основоположницей женского султаната. Султан в основном проводил время в походах. И именно Хюррем назначала на должности, встречалась с послами и выделяла из казны деньги на благотворительность в отсутствие возлюбленного.

Но заслуги султанши в истории были несколько преувеличены создателями сериала. Несмотря на то, что именно Хюррем-султан действительно вывела женщин из тени, долго такой порядок вещей не продержался. Уже невестка Кесем, Турхан, стала последней госпожой, влияющей на решения в государстве. Более того, нельзя сказать, что именно в период «женского правления» империя достигла расцвета или что политика султанш положительно повлияла на ее развитие.

Кроме того, в реальности Хюррем не была такой красавицей, как описывалось в сериале. Из истории следовало, что это была женщина с довольно стандартной и даже несколько отталкивающей внешностью. От остальных наложниц она отличалась лишь умом и практичностью.