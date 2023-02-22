Зрителей просто обманули: вы точно не знали о подмене на съемках «Клона»

Дебора Фалабелла прославилась на весь мир благодаря роли в сериале «Клон». В шоу она перевоплотилась в Мел Феррас, дочь Лукаса и Маизы. Яркий персонаж сразу же полюбился зрителям, но мало кто заметил, что в нескольких сериях Дебору заменяла совершенно другая артистка.

Дело в том, что во время съемок проекта артистка не смогла присутствовать во все рабочие дни, поэтому создатели, чтобы не останавливать процесс, решили заменить ее на другую актрису. Продюсеры остановили свой выбор на Синтии Фалабелле, старшей сестре Деборы, которая также строила карьеру в кинематографе.

Для нескольких серий художники по гриму превращали Синтию в ее сестру. И каждый раз им удавалось сделать это настолько хорошо, что миллионы поклонников до сих пор не догадываются о подмене. Сама же Дебора также не делилась неожиданным фактом о съемках, чем вводила подписчиков в заблуждение.