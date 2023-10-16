Зрителей держат за глупцов: этот ляп из «Зимородка» назвали одним из самых раздражающих

Сериал «Зимородок» стал одним из главных хитов турецкого телевидения в мире. Сначала шоу признали на родине, а потом и в других странах, в том числе и в России. При этом многие зрители отметили, как безответственно создатели сериала подошли к написанию сценария.

Дело в том, что уже с первых серий публике рассказывают о проблемах Ферида со здоровьем. Молодой человек борется с сахарным диабетом: следит за уровнем сахара в крови, сидит на специальной диете и делает инъекции инсулина. А в одном из эпизодов даже впадает в гипогликемическую кому.

Однако уже к середине сериала сценаристы перестают обращать внимание на болезнь героя. В разговоре с другими героями он, например, рассказывает, как в детстве держал пост, что категорически запрещено для него. И больше о болезни персонажа не вспоминают.

Подобное отношение сценаристов оскорбило многих зрителей. Обсуждая сериал, они обвинили создателей в безответственности, ведь лишь единицы не заметили настолько очевидный ляп.