Зрелище пугающее: как должен был выглядеть настоящий Труффальдино из Бергамо

Главной звездой в фильме Владимира Воробьева «Труффальдино из Бергамо» стал Константин Райкин. Эта роль идеально подходила к его образу и темпераменту и сделала актера невероятно популярным. Всего этого могло не быть, поскольку изначально на место артиста метил другой человек.

Киноделу пришлось испытать настоящие муки выбора, прежде чем сделать окончательный выбор. Важным требованием к кандидатам на роль были выдающиеся вокальные данные. Их у Райкина не оказалось. Зато такие имелись у Бориса Смолкина. Именно он и должен был воплотить главного персонажа.

Тем не менее режиссер отдал предпочтение Райкину, о чем, правда, ему пришлось жалеть. Отношения с острым на язык актером не задались. Впрочем, все разногласия удалось уладить, а лента получилась просто превосходной. К слову, звезда «Моей прекрасной няни» Труффальдино все-таки сыграл, но не на экране, а на театральной сцене.