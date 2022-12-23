Зорро с пивным животом: гляньте, что стало с Антонио Бандерасом сегодня

Возраст меняет каждого человека и не смотрит на его статус в обществе. Годы не щадят даже признанных голливудских актеров, и это при их возможностях и деньгах.

Так, недавний пост признанного испанского красавчика Антонио Бандераса не на шутку взволновал подписчиков. Любимец женщин предстал в непривычном для себя виде — он отрастил усы, отпустил бородку и обзавелся животиком. Узнать того горячего длинноволосого мачо из «Отчаянного» в нем теперь невозможно.

Что сегодня происходит в личной жизни Бандераса — тайна за семью печатями. После развода с Мелани Гриффит актер долго оставался один, а с кем сегодня встречается Антонио, прессе не известно.

Бандерос не так часто радует поклонников новыми ролями. Он тщательно подходит к их выбору: актеру важно, чтобы сценарий его по-настоящему «зацепил». Также Бандерас «переключился» на новые виды деятельности: режиссура, виноделие, пение.

Сегодня Зорро проживает в английском графстве Суррей и считает себя счастливым человеком, несмотря на то, что от его статуса секс-символа остались одни воспоминания.