Золушке на заметку: где сегодня можно познакомиться с миллионером

Чтобы стать главной героиней сказки о Золушке, мало надеяться на добрую фею-волшебницу. Прежде чем покорить сердце прекрасного принца (или прекрасного миллионера), сперва его нужно встретить.

Вопрос о том, где же завести знакомство с состоятельным мужчиной, волнует многих женщин. Ответ на него можно найти, глядя на истории тех, кому уже удалось выйти замуж за богача. Таких среди знаменитостей немало.

Например, Наталья Водянова встретилась со своим мужем Антуаном Арно на работе — француз оказался наследником модной империи Louis Vuitton Moët Hennessy, с которой модели приходилось сотрудничать.

Нашла свое счастье в разгар трудовых будней и супруга Билла Гейтса — Мелинда. Устроившись в компанию Microsoft, она и подумать не могла, что заинтересует самого босса, а после и вовсе сыграет с ним свадьбу.

Меган Маркл, будучи актрисой, также могла найти хорошего мужа среди коллег, но пошла по другому пути. Звезда экрана отправилась на свидание вслепую, устроенное для нее близкой подругой. Там она и встретила принца Гарри, за которого впоследствии вышла замуж и стала членом королевской семьи Великобритании.