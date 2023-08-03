Золушка стала отшельницей: годы до неузнаваемости изменили звезду мюзикла

Последние несколько лет артистка не появляется на публике.

Юлия Маврина прославилась уже в 17 лет. Артистка приняла участие во многих фильмах и сериалах, но главной ролью для нее стала Золушка в одноименном мюзикле. Публика была уверена, что Маврина продолжит покорять шоу-бизнес и в итоге станет одной из самых успешных артисток страны, но ее жизнь сложилась совсем иначе.

Вторым мужем артистки стал музыкант Святослав Лютер. Супруги прожили несколько лет и воспитывали дочь Алису, но из-за неверности Лютера они решили расстаться.

А спустя три года Юлия узнала, что ее бывший супруг умер. Утрата стала большим ударом для артистки, которая закрылась от публики. Маврина перестала давать интервью, ушла из театра и прекратила все свои съемки.

Сегодня артистка живет в поселке вместе с дочерью и лишь изредка выбирается в город. Маврина занимается развитием собственного бизнеса по изготовлению свечей и кукол и в редких случаях соглашается на съемки.