Знаменитый дед бы позавидовал: вот чего добился внук Миронова

Старший сын Марии Мироновой Андрей не только именем похож на знаменитого деда. Поклонники творческой семьи уверены, что и внешностью молодой человек напоминает звезду советского кино и театра. Удалов в силу подросткового бунтарства не любил говорить в интервью о Мироновых. А после выпуска из школы юноша поступил в университет управления. Но уже на первом курсе он понял, что хотел бы выступать на сцене и сниматься в кино.

Андрей стал студентом Щукинского театрального училища, где постигал знания вместе с Дарьей Урсуляк. Руководитель курса Владимир Иванов заметил талантливого актера и пригласил его в театр имени Вахтангова, в котором служил главным режиссером. В труппу Удалова зачислили в 2014 году. Такими достижениями внука звездный дедушка бы гордился, ведь при жизни Андрей Миронов мечтал играть в театре Вахтангова, но попасть туда ему так и не удалось.

Кстати, артист так и не смог встретиться с внуком, названным в его честь. Удалов появился на свет лишь через пять лет после трагической смерти Миронова.