Знаменитый актер раскрыл лживую изнанку «Голоса»: хватило 2 слов

Стас Садальский раскритиковал шоу «Голос». Как уверен актер, проект не помогает исполнителям прославиться.

Впервые программа вышла на российские экраны в 2012 году и с того времени просуществовала в эфире уже десять сезонов. Как уверен прославленный актер, на самом деле создателей шоу, несмотря на всю его популярность у зрителей, не интересуют новые музыкальные таланты, а занимаются они лишь продвижением звезд, оказавшихся в креслах экспертов, которые «якобы пытаются открыть новые имена».

«Программа создана «для своих», — пишет Садальский в своем «Живом журнале ».

Также артист признается, что «Голос» старается развлекать зрителя, но должен заботиться о судьбе артистов. Вместе этого продюсеры проекта перестают заниматься открытыми в рамках проекта талантами сразу же после финала и тут же ищут новых певцов и певиц для очередных выпусков.