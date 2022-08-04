Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Знаменитый актер раскрыл лживую изнанку «Голоса»: хватило 2 слов

Знаменитый актер раскрыл лживую изнанку «Голоса»: хватило 2 слов

4 августа 2022 10:10
Знаменитый актер раскрыл лживую изнанку «Голоса»: хватило 2 слов

Знаменитость не стал скрывать своего мнения.

Стас Садальский раскритиковал шоу «Голос». Как уверен актер, проект не помогает исполнителям прославиться.

Впервые программа вышла на российские экраны в 2012 году и с того времени просуществовала в эфире уже десять сезонов. Как уверен прославленный актер, на самом деле создателей шоу, несмотря на всю его популярность у зрителей, не интересуют новые музыкальные таланты, а занимаются они лишь продвижением звезд, оказавшихся в креслах экспертов, которые «якобы пытаются открыть новые имена».

«Программа создана «для своих», — пишет Садальский в своем «Живом журнале».

Также артист признается, что «Голос» старается развлекать зрителя, но должен заботиться о судьбе артистов. Вместе этого продюсеры проекта перестают заниматься открытыми в рамках проекта талантами сразу же после финала и тут же ищут новых певцов и певиц для очередных выпусков.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу» «Мама Стифлера» похвасталась сотнями любовников: все благодаря «Американскому пирогу» Читать далее 5 августа 2022
Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил Признаки рака появились у Заворотнюк задолго до диагноза – но никто не заметил Читать далее 5 августа 2022
Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей Алсу показала редкое фото мамы: она оказалась настоящей красавицей Читать далее 5 августа 2022
Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест Скатывается: на «возрастной» Наргиз поставили крест Читать далее 5 августа 2022
Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась Не врала: настоящая причина отъезда Пугачевой из России подтвердилась Читать далее 5 августа 2022
Изготовление памятника Шатунову превратили в народное шоу Изготовление памятника Шатунову превратили в народное шоу Читать далее 5 августа 2022
«Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление «Начинаем вторую главу»: Анна Asti сделала загадочное заявление Читать далее 5 августа 2022
44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул 44-летняя Федорова засветилась в бикини: народ ахнул Читать далее 5 августа 2022
Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось Зрители больше не увидят «Поле чудес»: вот что случилось Читать далее 5 августа 2022
Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся» Гузеева без работы: объявлено о закрытии «Давай поженимся» Читать далее 5 августа 2022
Related video