Знаменитого отца не видел три года: куда пропал красавчик-актер из 90-х (честное фото)

Евгений Стеблов стал известен еще в юности. В начале 60-х актер снялся в легендарной картине «Я шагаю по Москве» вместе с Никитой Михалковым. Стеблову удалось стать признанным артистом, а в 90-х его сын Сергей продолжил дело отца.

Однако наследник Евгения Юрьевича недолго блистал на экране. Сергей снялся в картинах «Сибирский цирюльник», «Глаза», а также в сериалах «На ножах» и «Любовь.ru». Стеблов-младший подавал огромные надежды, ведь он обладал талантом и яркой внешностью, однако в конце нулевых актер ушел из мира кино.

Сергей посвятил себя вере и ушел в монастырь после смерти матери. Сначала он помогал на кухне и трудился на скотном дворе, затем Стеблова «повысили» до послушника, а потом до инока. Сейчас он монах по имени Фотий.

Евгений Юрьевич редко общается с сыном. Как-то он поделился, что не виделся с Сергеем уже три года. Актер иногда созванивается с ним, но это весьма ограниченное общение.

50-летний Стеблов-младший уже не тот красавчик, которым был в 90-х. Теперь он является облаченным в рясу монахом с длинной бородой, а все мирское ему чуждо. Но Сергей, кажется, счастлив, что сделал такой выбор.