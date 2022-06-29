Знал все заранее: смерти Шатунова нашлось пугающее объяснение

Брат известного исполнителя Владимира Кузьмина Александр вспомнил об общении с Юрой Шатуновым. По его словам, они познакомились на совместном выступлении в Лужниках, когда «Ласковый май» был на пике славы. После этого они иногда разговаривали при встрече. Александр утверждает, что о скорой смерти Шатунов знал заранее.

«Сказал, что у него плохая наследственность по здоровью», — привел слова певца Кузьмин.

Он подчеркнул, что мать Шатунова скончалась всего в 29 лет из-за сердечной недостаточности. Именно генетикой Александр и объясняет столь раннюю смерть 48-летнего исполнителя от обширного инфаркта. В беседе с порталом Prozvezd он отдельно опроверг слухи о зависимости певца от горячительных напитков: Кузьмин никогда не видел Шатунова в нетрезвом состоянии.

Более того, по мнению Александра, довести Юрия до смерти не могли и разногласия с продюсером Андреем Разиным. Хоть они и бурно выясняли отношения в последние годы, но певец не принимал это настолько близко к сердцу.