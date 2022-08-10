Знакомые тяжелобольной Заворотнюк заметили на ее шее странный шрам: есть фото

Вот уже несколько лет звезда «Моей прекрасной няни» пытается победить онкологию. При этом родные Анастасии Заворотнюк не раскрывают подробности ее состояния, а сама она перестала появляться на публике. Как оказалось, знаменитости могли сделать биопсию: дело в том, что одна из ее знакомых обнаружила необычный шрам на шее артистки.

По словам промоутера Изабеллы Пирози, которая поделилась подробностями с «Московским комсомольцем », во время встречи с Заворотнюк ей удалось разглядеть отметину, напоминающую шрам, которая располагалась на шее знаменитости. Как предположила организатор мероприятий, это могло означать, что хирурги вырезали опухоль у артистки или что она проходит новый вид лечения.

При этом многие пользователи сети, обсуждая фотографию артистки, утверждают, что шрам является лишь визуальной иллюзией, созданной снимком, и на самом деле Заворотнюк не делали биопсию. В любом случае, близкие знаменитости продолжают хранить молчание и отказываются комментировать состояние актрисы.