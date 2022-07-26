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Киноафиша Статьи «Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым

«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым

26 июля 2022 18:30
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым

Актер произвел на коллегу неизгладимое впечатление.

Актриса Арина Постникова взбудоражила поклонников, рассказав о знакомстве с Егором Бероевым. Артисты вместе работали над сериалом «Война семей».

По сюжету комедии Постникова и Бероев играют любовников, которые скрывают отношения от своих семей, а их тайна в итоге приводит к ссоре. Как оказалось, до начала работы артисты не были знакомы друг с другом, а на пробах, где они встретились впервые, продюсеры решили заставить их сразу сыграть один из самых пикантных эпизодов сериала с поцелуем во время общего праздника, что удивило артистку.

«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым

«Знакомство началось с поцелуя», — цитирует слова актрисы издание «Комсомольская правда».

При этом знаменитость отмечает, что искренне верит в любовь, где у партнеров большая разница в возрасте. И именно поэтому, как считает Постникова, ее экранный роман с Бероевым получился настолько органичным и естественным, ведь она не сомневается в чувствах своей героини.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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