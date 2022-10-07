Знакомство чуть не закончилось дракой: как Дуб из «Операции "Ы"» нашел свое счастье

Когда Леонид Гайдай подыскивал актера на роль двоечника Дуба в фильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», то быстро остановился на кандидатуре Виктора Павлова. У того было хулиганское прошлое в юности, о чем напоминало травмированное и сильно оттопыренное ухо. Эта деталь показалась Гайдаю особенно подходящей для образа Дуба. Тем более что второе ухо на экзамене у персонажа было скрыто за платком с рацией.

Комичный герой сделал актера довольно известным: он чередовал съемки и работу в театре, на одной из репетиций в котором нашел свое счастье. Хотя поначалу о любви между Павловым и актрисой Татьяной Говоровой речи не шло. Девушка была раздражена поведением коллеги на читке пьесы: он постоянно запинался и путался. Говорова вспоминала, что только чудом удержалась, чтобы не подбежать к нему и не встряхнуть как следует, пишет «Новый очаг ».

Они начали общаться в одной актерской компании, и постепенно Татьяна прониклась к Виктору теплотой. А вот он будто не замечал Говорову, хотя оказывал ей вежливые знаки внимания — помогал на гастролях и даже дарил цветы. Только после серьезного разговора, инициированного актрисой, молодые люди разобрались в своих чувствах. Они зарегистрировали брак в 1966 году и не расставались до самой смерти актера в 2006 году.